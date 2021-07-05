У Києві розмалювали підлогу на вході до магазину PUMA через співпрацю компанії з українським співаком Іваном Дорном.
Відповідне відео в Telegram опублікував активіст Сергій Стерненко.
"Якісь хороші люди провели мистецьку акцію біля магазину PUMA в Києві (ТРЦ Скай молл), оскільки компанія співпрацює з проросійським колаборантом Дорном, для якого агресори – брати», - прокоментував ролик Стерненко.
За його словами, Puma не припинила співпрацю з Дорном навіть після хвилі критики. "Значить, це свідома позиція бренду", - зазначив активіст.
Інцидент стався в торговому центрі Sky Mall в Дніпровському районі.
Читайте такожЗ блогеркою, яка цькувала українського бійця, розірвали ще один контракт на рекламу
На записі видно, що невідомі написала на підлозі:" Спонсор сепаратистів","Терористи","Бізнес на крові".
Співпрацю з Дорном компанія PUMA оголосила ще у квітні. Тоді це викликало хвилю обурення серед українців у соцмережах. Вони заявили, що таке рішення невдале, і це скоріше антиреклама.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Сепари лаптєногі": Усик і Ломаченко нарвалися на критику за подарунок Басті (фото)
- Fozzy Group звільнила топ-менеджера одного зі стартапів, який насміхався над українцями
- Скандального антимайданівця "топаза" побили в Києві (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram