PUMA оголосила про співпрацю з Дорном ще у квітні. Це викликало негативну реакцію серед українців у соцмережах.

У Києві розмалювали підлогу на вході до магазину PUMA через співпрацю компанії з українським співаком Іваном Дорном.

Відповідне відео в Telegram опублікував активіст Сергій Стерненко.

"Якісь хороші люди провели мистецьку акцію біля магазину PUMA в Києві (ТРЦ Скай молл), оскільки компанія співпрацює з проросійським колаборантом Дорном, для якого агресори – брати», - прокоментував ролик Стерненко.

За його словами, Puma не припинила співпрацю з Дорном навіть після хвилі критики. "Значить, це свідома позиція бренду", - зазначив активіст.

Інцидент стався в торговому центрі Sky Mall в Дніпровському районі.

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На записі видно, що невідомі написала на підлозі:" Спонсор сепаратистів","Терористи","Бізнес на крові".

Співпрацю з Дорном компанія PUMA оголосила ще у квітні. Тоді це викликало хвилю обурення серед українців у соцмережах. Вони заявили, що таке рішення невдале, і це скоріше антиреклама.

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Автор: Денис Прядко