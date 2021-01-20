Тетяна Плачкова презентувала проект "Дитячий вікенд – Мама, тато, я: Україна – Болгарія", розроблений депутатською групою міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія.

Перша зустріч груп дружби Верховноі Ради України та Народних Зборів Республіки Болгарія відбулася онлайн.

Про це повідомила Співголова депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Болгарією, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова в Facebook.

«Ми довго готувалися і планували особисте знайомство, але все скорегувала пандемія. Тому вирішили провести зустріч парламентських груп дружби між Україною і Болгарією онлайн. Питань, що стосуються спільної роботи, маса і відкладати на посткарантинний період можна далеко не все», – пояснила парламентарій.

Під час зустрічі сторони обговорили низку питань: поглиблення національно-культурних зв’язків між болгарською громадою в Україні та українською в Болгарії; торговельно-економічні зв’язки між державами; реалізація програм двостороннього співробітництва щодо сімейного туризму.

«Наприкінці 2020 року Рада Міністрів Республіки Болгарія ухвалила рішення про виділення понад 261 тис. левів для капітального ремонту фасаду та благоустрою території Орехівської школи в Болградському районі Одещини. Ця спільна ініціатива депутатської групи міжпарламентських зв’язків Верховної Ради з Болгарією і Болградської районної ради стала одним з успішних результатів у міжнародному співробітництві між державами», – зазначила народний депутат.

Під час заходу Тетяна Плачкова презентувала проект «Дитячий вікенд – Мама, тато, я: Україна – Болгарія», розроблений депутатською групою міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія. Проект націлений на розвиток нових форм міжнародного сімейного відпочинку та поєднання його з вивченням дітьми культури та історії.

Відомо, що наразі опрацьовуються питання про відкриття Українського інформаційно-культурного центру в Софії та Центру для болгарської спільноти в Одесі, а також відкриття болгарської середньої школи в Одесі. Під час зустрічі сторони також висловилися за відновлення роботи міжурядової комісії з питань економічного співробітництва України та Болгарії, яка не працює вже 10 років, а також за початок роботи міжурядової робочої групи щодо розвитку туризму та підкреслили важливість спрощення умов перевезення вантажів сполученням «Чорноморський морський порт» – паромний комплекс «Варна».

Представники груп дружби домовилися про взаємну підтримку висловлених ініціатив та подальше поглиблення партнерських відносин між парламентами двох країн.

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Автор: УНІАН