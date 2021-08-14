На параді на Хрещатику 24 серпня буде три колони – піша, повітряна і механізована.

У параді до Дня Незалежності України, який відбудеться у Києві 24 серпня, братиме участь велика кількість військових. В даний час у столиці тривають репетиції.

Зокрема, цього року у військовому параді візьмуть участь більше 5 тис. військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Крім цього, як йдеться у повідомленні МВС на сторінці в соцмережі, 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

"Кияни та гості міста, якщо ви побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте - тривають тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України", - повідомили у МВС.

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Також у МВС вирішили поділитися знімками з репетицій святкового параду.

Нагадаємо, що перед цим, у Києві на річці Дніпро в районі річкового вокзалу пройшли тренування військово-морських сил, що візьмуть участь у параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Під час тренувань відбулося проходження малих броньованих артилерійських катерів Військово-Морських сил ЗСУ із виконанням вправ радіоелектронної боротьби, катерів Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що цього року на 30-ту річницю Незалежності України відійдуть від радянської системи організації парадів і залишать "совковість" у минулому.

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Автор: Ірина Погоріла