В Україні щеплення від COVID-19 отримали близько 18% громадян.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко застеріг, що з такими низькими темпами вакцинації від COVID-19 європейські країни можуть встановити обмеження на в’їзд для українців.

Про це він написав у Telegram-каналі. На думку Ткаченка, ще одна сторона вакцинації, яка може вмотивувати нарешті убезпечити себе від COVID-19, – туризм.

"У часи пандемії це дуже болюча тема. Тисячі, десятки тисяч зірваних поїздок, бо країни швидко змінюють правила для в’їзду. І в цьому є логіка. Їхні уряди піклуються про безпеку своїх громадян, підтримують відповідний рівень вакцинації", - зауважив міністр.

Він додав, що, згідно з даними щодо охоплення вакцинацією у світі, у європейських країнах щеплення отримали близько 70% населення. В ОАЕ вакциновано практично все населення – 98%. В Україні ця цифра – 18%, що надзвичайно мало.

"Як до нас, як до туристів, ставитимуться країни з високим рівнем вакцинації? Пам’ятаєте, у лютому 2020-го року наші туристи поверталися на Батьківщину з вже охопленого епідемією китайського Уханю. Їх везли на обсервацію в Нові Санжари. Залякані люди тоді навіть кидали камінням в автобуси…", - зауважив Ткаченко.

За його словами, звісно, що європейці українських туристів каміннями не закидають.

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Міністр закликав громадян врахувати, що з такими темпами вакцинації для українців можуть максимально обмежити в’їзд, й обмеження триватимуть, доки Україна не досягне хоча б близького до європейського рівня вакцинації.

У зв’язку з цим Ткаченко закликав українців робити щеплення від COVID-19.

Як повідомляв УНІАН,кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого. Станом на 20 жовтня щеплення отримали 8 млн 373 тис. 550 громадян, з них повністю імунізовані – 6 млн 743 тис. 615.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Вікторія Токарєва