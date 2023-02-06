Довзолено переміщатися лише автомобільним транспортом.

Після авіакатастрофи у Броварах, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ Україні, було повністю переглянуто систему безпеки МВС.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, наразі фахівці перевіряють всі гелікоптери, які були у системі Міністерства внутрішніх справ.

"Систему безпеки повністю переглянуто. Гелікоптери того класу (225 компанії Airbus), який впав у Броварах, наразі усі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні фахівці", - розповів Кліменко.

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Він додав, що перевірка може зайняти кілька місяців - спеціалісти разом з іноземними фахівцями мають встановити, чи є безпечними ці гелікоптери. До встановлення всіх причин катастрофи всім керівникам заборонено переміщатися гелікоптерами.

Трагедія у Броварах

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у Броварах пролунав вибух, поблизу будівлі дитячого садка почалася пожежа.

Пізніше з'ясувалося, що у місті розбився гвинтокрил Державної служби з надзвийчайних ситуацій. На борту знаходилося керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина. Поранення отримали 25 осіб, у тому числі 11 дітей.

Повідомлялося, що правоохоронці розслідують декілька версій, серед них: порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

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