Жінка зазначила, що російська ракета влучила в будинок її родичів

Мешканка постраждалого від удару РФ мікрорайону в Умані Жанна Клименко розповіла, що ракети впали ззаду та збоку будівлі, через що будинок трясло два рази. В результаті вибухів в квартирах вилетіли вікна

"Ми міцно спали, ніхто не очікував нічого. Була повітряна тривога, яку ми не чули. Та й будемо чесними: ми вже звикли до повітряних тривог. О 4 ранку мені зателефонувала рідна сестра, яка живе поруч. Сказала, що прилетіла ракета, і що потрібно прокидатися і переходити в безпечне місце", – розповіла жінка в коментарі виданню "Українська правда".

За її словами, фактично одразу прогримів сильний вибух, а будинок "струсонуло так, що було дуже страшно". Вона хотіла зібрати документи, але разом з чоловіком лише встигла встати з ліжка, коли пролунав вибух сильніше.

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"Я вибігла з дому в піжамі, а чоловік – в халаті. Коли спускалися з 5 поверху по сходах, вже бачили, що немає вікон в нашому під'їзді. Ще не було зрозуміло, куди та що вдарило", – згадує Жанна.

Жінка разом з родиною сестри виїхала за місто, де в соцмережах вже побачили фото, за якими з'ясували, що ракета потрапила в будинок її тітки. Чоловік Жанни, її батько і чоловік сестри повернулися назад у пошуках родичів, а сама жінка приїхала вже пізніше.

"Те, що я бачила, не можна було уявити навіть у страшному сні. Половини будинку немає, на узбіччі лежать люди в пакетах. Тому що цілий під'їзд склався як картковий будинок. У натовпі я побачила чоловіка моєї тітки. Підбігла до нього: він був в шоці, його дістали з-під завалів. Того ранку дядько збирався на роботу: вийшов зі спальні на кухню, в єдину вцілілу кімнату. Там його і зустріла ракета", – повідомила жінка.

Квартира родичів Жанни знаходилася на першому поверсі, від неї залишилися лише руїни. Крім того, без вікон залишився весь мікрорайон, а машини у дворах всі побиті.

Удар РФ по Умані - останні новини

28 квітня Росія вдарили ракетами по містах України. Одна з російських ракет влучила у житлову багатоповерхівку в Умані, де в цей час спали люди. Рятувальники весь день та ніч розбирали завали житлового будинку й витягували тіла загиблих.

Пошуково-рятувальна операція в Умані завершилася увечері 29 квітня. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб, а загальне число загиблих досягло 23. Серед загиблих - шестеро дітей. Це троє хлопчиків (півтора року, 16 і 17 років) і троє дівчаток (8, 11 і 14 років). Крім того, ще дві жінки вважаються безвісти зниклими.

Також загинув легендарний рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський.

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