В столиці України тривогу оголосили ще до опівночі.

Була чергова тривала масована атака російських ударних дронів, і у Києві повітряна тривога тривала понад дев'ять годин.

Як зазначили в Київській міській військовій адміністрації, на територію України ворожі безпілотники почали залітати ще переддень ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ.

"В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт Shahed, намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. "Прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе", - наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Через тривогу у Києві виникли великі проблеми для тих, хто намагався потрапити на правий берег Дніпра.

Ось такий вигляд має черга на транспорт на "Лісовій", щоб доїхати на правий берег.

Також проблеми виникли в метро "Позняки". Там люди стояли навіть на сходах - не могли спуститися на перон.

Після відбою повітряної тривоги у КМДА заявили, що метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають: "червона" лінія - 9-10 хвилин; "синя" лінія - 10 хвилин; "зелена" лінія - 10 хвилин. Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

За відомостями каналу "Київ24" в Telegram, на трасі Київ - Бориспіль виник "шалений затор". "На вʼїзді до столиці за 10 кілометрів все стало", - зазначається у повідомленні.

Новини України - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, ворог щодня та щоночі атакує Україну. Так, російські окупаційні війська вранці 4 вересня завдали чергової ракетно-дронової атаки на нашу державу. Серед цілей опинилось місто Львів. Постраждало понад 50 будівель у центрі міста, загинуло семеро людей (зокрема, мати і три її доньки), поранено 64 людини, повідомила влада Львівської області.

3 вересня російські загарбницькі війська завдали двома балістичними ракетами удару по навчальному закладу у Полтаві. Кількість жертв внаслідок російської атаки по Полтаві - 51 особа. Ще понад 200 людей отримали поранення.

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