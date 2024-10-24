За словами Тараса Кременя, якщо не подолати "режим двомовності", Україна буде мати незворотні наслідки.

Двомовність тягне за собою такий феномен у соціолінгвістиці як мовна шизофренія. Про це в інтерв’ю Українській правді сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, якщо не подолати "режим двомовності", Україна буде мати незворотні наслідки. Так, сучасна двомовність - це, зокрема, і результат феномену соціолінгвістичного характеру, відомий як диглосія.

"Диглосія в нинішньому мовному просторі означає російсько-українську двомовність, де в пріоритет ставиться російська – в домашньому спілкуванні, соціальних мережах і у спробах захистити себе як носія і мовця російської мови в окремих сферах суспільного життя", - стверджує Кремінь.

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Він порівнює цю ситуацією з тією, що була в ХХ столітті, коли українська мова асоціювалася з мовою села, невисокої культури, а російська вважалася мовою "імперії, влади, культури".

"Водночас ця двомовність тягне за собою такий феномен у соціолінгвістиці як мовна шизофренія, коли одночасне застосування кількох мов із невизначеним пріоритетом української як державної тягне за собою шизофренію і в поведінці, і у ставленні до національних інтересів", - зазначив мовний омбудсмен.

На його думку, саме через це частина громадян продовжує ходити до церкви, яка асоціюється з РПЦ, є колаборанти і люди, які здають українські позиції, люди, які вважають, що можна домовитися з Росією, що є хороші росіяни. Як сказав Кремінь, це небезпечно, шкідливо і загрожує національним інтересам:

"З двомовністю треба боротися – зокрема, ... посиленням присутності української мови".

Мовне питання в Україні - останні новини

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, чи є на фронті проблеми через "рідну мову". За його словами, підстав для тверджень про порушення мовного закону в ЗСУ немає.

Як сказав мовний омбудсмен, за весь 2023 рік не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями, було лише одне повідомлення з військкомату про використання "не державної мови", але ця проблема швидко забулася.

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