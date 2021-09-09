"Весілля" виявилося перформансом KharkivPride.

Напередодні Маршу рівності, який має пройти в Харкові 12 вересня, в місті помітили незвичайне весілля - з двома нареченими і без нареченого.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Насправді "весіллям" виявився перформанс громадської ЛГБТ-організації KharkivPride біля Центрального харківського РАГСу.

Читайте такожВ Одесі невідомі в масках напали на офіс ЛГБТ-спільноти (відео)На акції дівчата вимагали надати українським громадянам рівний доступ до державних послуг, зокрема - до реєстрації шлюбів для всіх людей - незалежно від орієнтації і статі.

Чим закінчився перформанс і як люди відреагували на заяву активісток, невідомо. Однак на знятих кадрах до дівчат ніхто агресії не проявляє.

Нагадаємо, що раніше цього року під офісом президента в Києві пройшов "Рейвах Прайд", організований ЛГБТ-спільнотою на знак протесту проти насильства щодо представників секс-меншин. Учасники акції зажадали прийняти в Україні закон про посилення боротьби з дискримінацією.

А минулого місяця у центрі Одеси пройшла публічна акція представників ЛГБТ і людей, які їх підтримують. Близько 200 осіб повісили на Воронцовський палац великий райдужний банер і встановили поруч велике серце з різнокольоровими стрічками, після чого пройшли колоною по Приморському бульвару.

Автор: Станислав Кожемякин