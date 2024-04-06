Участь в акції взяв батько викраденого окупантами кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка.

У центрі Києва на Майдані Незалежності відбулася акція родичів та близьких цивільних полонених українців, яких забрала у невідомість Росія за час війни.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході, спрямованому на привернення уваги до питання цивільних осіб, незаконно позбавлених особистої свободи внаслідок російської агресії, а також до безвісти зниклих цивільних осіб, взяло близько 200 людей. Серед них був і батько зниклого кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка Василь. Його викрала Росія понад два роки тому.

Учасники акції принесли фото своїх рідних, які перебувають в російському полоні, та транспаранти із закликами до їхнього звільнення. У своїх виступах вони наголосили на тому, що до цивільних заручників застосовуються тортури, вони втрачають здоров'я в російському полоні. Також слово взяли деякі українці, яких вже вдалося повернути з полону.

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Акція відбулася з ініціативи громадської організації "Цивільні в полоні". У коментарі УНІАН там розповіли, що їхня організація об'єднує до 300 родин цивільних полонених.

Присутній на акції представник Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Станіслав Куліш запевнив, що вони роблять усе можливе для звільнення цивільних заручників.

"На жаль, не все з того, що ми робимо, - ми отримуємо той результат, на який ми очікуємо", - зауважив він.

Учасники заходу також підкреслили, що вони звертаються, зокрема до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, аби вони не закривали очі на тортури з боку агресора та смерті в російському полоні, адже вони "не мають права просто спостерігати осторонь".

На заході також можна було підписати листівку для кримських політв'язнів.

Скільки українців тримає в полоні Росія - дані Центру громадянських свобод

Згідно з даними члена експертної ради Центру громадянських свобод Михайла Савви, Росія утримує у полоні щонайменше 7 тисяч українських цивільних. Серед них є і журналісти, зокрема кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

У липні 2023 року стало відомо, що Хилюка вивезли у в'язницю за сотні кілометрів на схід від Москви. За інформацією "Репортерів без кордонів", журналіст УНІАН залишив СІЗО №2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, у травні 2023 року.

Нещодавно в організації дізналися про деталі ув'язнення Хилюка. Зокрема, він мав довгу бесіду зі звільненим вже військовополоненим 12 травня 2023 року, коли їх та ще 12 українських в'язнів перевозили в автофургоні з Новозибківської в'язниці.

Так, звільнений полонений повідомив, що тюремне ув'язнення, схоже, було досить важким випробуванням для Хилюка морально, але фізично він виглядав нормально.

25 лютого 2024 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на усіх зустрічах постійно порушує питання про негайне звільнення Хилюка.

За його словами, він використовує будь-яку можливість, аби "передати списки або порушити питання по наших цивільних заручниках", а представники журналістської спільноти "стоять окремим блоком".

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