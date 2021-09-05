Обмеження руху в Києві буде діяти через дорожні роботи.

У Києві на Володимирському проїзді (знаходиться біля Софійської площі) з 6 до 27 вересня частково обмежать рух.

Як повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор", на Володимирському проїзді оновлять пішохідний перехід біля будинку, який знаходиться за адресою вул. Володимирська, 15.

Дорожники замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Раніше в Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") попередили, що з 4 до 6 вересня на дорозі М-06 "Київ – Чоп" при в'їзді до Києва буде обмежено рух транспорту. Рух планували обмежити поблизу Стоянки.

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" планує побудувати три транспортні розв'язки на під'їздах до столиці для розвантаження транспортних вузлів на міжнародних трасах. Зокрема, розв'язку хотіли зробити на 21-му кілометрі дороги М-06 "Київ – Чоп" (пункт Стоянка).

Автори: Світлана Закелова, Екатерина Присяжнюк