Рух транспорту обмежать на кілька днів, попередили в "Укравтодорі".

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") з 4 до 6 вересня обмежить рух транспорту на дорозі М-06 "Київ – Чоп" при в'їзді до Києва.

Рух буде обмежено поблизу Стоянки, йдеться на сторінці агентства в Facebook.

"М-06 "Київ – Чоп" – км 21+767 (Стоянка) – лівий проїзд в напрямку Києва буде закрито на період (з 6:00) 4 вересня до (17:00) 6 вересня", – уточнили у відомстві.

Рух у напрямку Києва здійснюватиметься однією смугою правого проїзду.

Раніше стало відомо, що "Укравтодор" побудує три транспортні розв'язки на під'їздах до Києва для розвантаження транспортних вузлів на міжнародних трасах.

"Укравтодор" збудує три транспортні розв'язки на під'їздах до Києва для розвантаження транспортних вузлів на міжнародних трасах.

Розв'язки з’являться на 15-му кілометрі траси M-05 "Київ – Одеса" (в районі населеного пункту Чабани), 21-му кілометрі цієї ж траси (пункт Віта-Поштова), а також на 21-му кілометрі дороги M-06 "Київ – Чоп" (пункт Стоянка).

Автор: Павло Степанець