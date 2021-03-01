Трагедія сталася 25 лютого.

У Черкасах від ускладнень після пологів померла 34-річна Олена Юшкова, яка працювала в Корпусі Миру.

Читайте такожВінницькі патрульні допомогли доправити до пологового будинку вагітну двійнею (відео)Як пише місцеве видання Vikka, вона встигла порадіти своєму новонародженому сину та збиралася дати йому ім'я відразу по поверненню додому, але не судилося.

Зазначається, що трагедія сталася 25 лютого в Черкасах. 24 лютого Олена народила здорового сина.

З чоловіком Олексієм Олена познайомилася в бібліотеці. Пара не мислила свого життя без читання й це їх зблизило. Дівчина закінчила філологічний факультет ЧНУ ім. Богдана Хмельницького та в Корпусі Миру викладала мову.

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Автор: УНІАН