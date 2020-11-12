Лікар встигла доїхати з дому і прийняти пологи на вулиці.

У Черкасах хвора на коронавірус жінка народила немовля на землі під зачиненими на замок дверима лікарняного корпусу.

Народжувати Євгенія Кіркич повинна була не тут, але вся сім'я перехворіла на коронавірус. Тому чоловік привіз дружину в обласну лікарню, де і приймають з позитивним тестом на COVID-19. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У дорозі Олександр Кіркич телефонував лікарю, яка й повинна була приймати пологи, якби не COVID-19. А та вже підняла на ноги свою колегу, що працює у цій лікарні. Але відділення для коронавірусних хворих вночі було зачинене.

"У мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє. Ми дзвонили, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала", — розповів Олександр.

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Часу вже не залишалося, тому чоловік розстелив свою куртку прямо на землі. Лікар встигла доїхати з дому і прийняти пологи на вулиці.

Коли батько вже тримав немовля на руках — двері лікарняного корпусу нарешті відчинилися.

"Бригада вийшла з інвалідним візком, я не розумію, чим вони думали, обираючи такий візок... Всі були дуже повільні, за винятком лікаря, яка їхала", - поділився чоловік породіллі.

В обласній лікарні пологи на землі назвали неординарною ситуацією. Кажуть, жінці варто було викликати швидку. І молодий батько нібито помилився. Пішов до загального приймального відділення, а треба було в перинатальне. А вже звідти направили б до коронавірусного.

Заступник головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста каже — вся затримка з персоналом трапилася тому, що медикам потрібно багато часу, щоб одягнути захисну уніформу.

У лікарні обіцяють провести службове розслідування щодо цієї ситуації.

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Автор: УНІАН