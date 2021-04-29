Ресторанам та кафе дозволили працювати на літніх терасах. З 5 травня відновлять роботу дитсадки, а учні 1-4 класів підуть до школи.

У Чернігові з 29 квітня послаблюють карантинні обмеження попри перебування у «червоній» зоні епіднебезпеки поширення COVID-19.

Читайте такожУ «червоному» Чернігові підприємці вийшли на протест (фото)Як повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради, відповідне рішення було схвалено 28 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням, з 29 квітня з дотриманням санітарних та епідеміологічних норм дозволена діяльність торговельних закладів, окрім ТРЦ і розважальних закладів, а також закладів громадського харчування – ресторанів, барів, закусочних – на літніх терасах.

Із 5 травня передбачається відновлення відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1–4 класів.

«Також дозволено проведення спортивно-масових заходів, включених до календарного плану спортивно-масових заходів з видів спорту м. Чернігова на відкритому повітрі без глядачів», - йдеться у рішенні.

Окрім того, управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради рекомендовано підготувати пропозиції для розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради питання щодо відновлення роботи міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.

За інформацією кореспондента УНІАН, під час сесії міської ради депутати схвалили звернення до уряду щодо підтримки бізнесу в умовах карантинних обмежень. Перед початком сесії кілька десятків підприємців зібралися перед будівлею міськради та делегували своїх представників на засідання. У результаті, депутати схвалили звернення, в якому просять уряд дозволити підприємцям працювати, а також розширити перелік видів економічної діяльності (освітні послуги), представники яких можуть претендувати на фінансову допомогу від держави через збитки внаслідок карантину.

У документі також наголошується, що підприємці Чернігова вже місяць не працюють через перебування міста у «червоній» зоні, що негативно позначається на добробуті значної кількості містян.

Міський голова Владислав Атрошенко наголосив на тому, що заборона діяльності малого та середнього бізнесу не є ефективною щодо протидії коронавірусу, а також повноваження стосовно запровадження обмежень мають передати місцевій владі. Він також пообіцяв, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надасть дозвіл на відновлення роботи підприємців.

Водночас мер заявив, що правоохоронці можуть штрафувати підприємців за порушення карантину.

«Я публічно кажу, що не підтримував демарші окремих міських голів проти центральної влади. Але позиція, яку я озвучив, має на меті не демарші, а вимушену реакцію на реальну ситуацію, яка створена для багатьох представників малого і середнього бізнесу. Але я попереджаю, що відповідні служби у зв’язку з перебуванням у «червоній» зоні карантину будуть вас штрафувати. Щоби ви розуміли, що ми на це не впливаємо і поліція нам не підпорядкована», - уточнив Атрошенко.

Він також звернувся до поліції не штрафувати підприємців. Крім цього, під час сесії депутати звільнили підприємців, що працюють на другій групі спрощеної системи оподаткування, від сплати податку за травень.

За офіційними даними МОЗ, станом на 29 квітня Чернігівська область перебуває у «червоній» зоні карантину.

Чернігівська область в "червоній" зоні карантину

Чернігівська область з 29 березня перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19

26 квітня під стінами міської ради відбулася акція місцевих підприємців, які вимагали дозволити їм працювати. Понад 100 представників малого і середнього бізнесу звернулися до міського голови послабити карантинні обмеження і надати підтримку бізнесу.

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Автор: Ірина Синельник