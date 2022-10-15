Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в "Дії".

Мінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в застосунку "Дія". Послуга знову доступна для нових користувачів.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в "Дії". Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше", - зазначили у відомстві.

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Користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і продовжити користуватися нею в "Дії".

Крім того, послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах.

Внутрішньо переміщені особи

Як повідомляв УНІАН, через початок повномасштабної війни мільйони українців стали вимушеними внуштрішньо переміщеними особами (ВПО). Щоб допомогти людям у важкій ситуації, держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих українців, та 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес та статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

У серпні повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня, але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

У вересні Кабінет міністрів розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб.

Як відомо, З 1 жовтня Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери( ЄІСС), завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

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