Нова послуга вже доступна на порталі "Дія" і скоро з'явиться у застосунку.

В застосунку "Дія" запускають бета-тестування електронного витягу про місце проживання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

"Ця послуга вже доступна на порталі "Дія" і скоро з'явиться у застосунку. Наша команда працює над тим, щоб документ був готовий за кілька кліків та тримати його завжди з собою у смартфоні. Ви можете нам у цьому допомогти", - йдеться в повідомленні.

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Щоб долучитися до тестування послуги (https://team.diia.gov.ua/) необхідно мати: верифікований податковий номер (РНОКПП); зареєстроване місце проживання і вік понад 14 років.

Зазначається, що витяг про місце проживання - це документ, що підтверджує місце проживання особи.

"Він може знадобитися під час отримання держпослуг, оформлення на роботу чи відкриття рахунку в банку та в різних життєвих ситуаціях, де необхідно підтвердити місце проживання. І завдяки цифровізації вам більше не доведеться шукати паперові довідки, а у кілька кліків згенерувати документ у "Дії", - додали в прес-службі.

В Мінцифри також зазначили, щоб протестувати послугу для своєї дитини до 14 років, потрібно мати в застосунку додане свідоцтво про народження дитини.

Додаток "Дія"

Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на сьогодні додатком "Дія" вже користуються понад 18 мільйонів українців.

Як повідомляв УНІАН, з 3 жовтня, українці можуть купити в застосунку військові облігації та допомогти економіці України під час воєнного стану. Вартість однієї військової облігації - від 900 грн.

Крім того, у "Дії" знову можна сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та розшерювати цифрові паспорти.

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