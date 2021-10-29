Реалізація проекту так званого "електронного центру комплектування та соціальної підтримки" (Е-ТЦК) у "Дії" запланована протягом 2022-2023 років.

Міністр оборони України Андрій Таран анонсував надання на порталі "Дія" електронних послуг (сервісів) громадянам щодо виконання ними військового обов’язку.

Як повідомляє Міністерство оборони, реалізація проекту так званого "електронного центру комплектування та соціальної підтримки" (Е-ТЦК) у "Дії" запланована протягом 2022-2023 років.

Йдеться про інформацію, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру - генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини", - зазначив Таран.

Читайте такожУ Києві з 1 листопада всі школи працюватимуть у дистанційному режиміЗа його словами, Міноборони вже працює над тим, щоб громадяни, які звертатимуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі "Дія", отримували всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання або побачити інформацію про включення особи до реєстру - номер облікового запису у ньому тощо.

"Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами. Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі — черга до реєстрів інших держорганів. Таким чином громадяни отримуватимуть державні послуги щодо військового обов’язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе в смартфоні", — підсумував Таран.

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Автор: Віталій Саєнко