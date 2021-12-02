Дівчинку відвіз у лікарню перехожий.

У Дніпрі чоловік привіз до лікарні дитину, яка на вулиці просила гроші на ліки.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Патрульні прибули на виклик до лікарні, де небайдужий чоловік повідомив, що побачив на вулиці маленьку дівчинку, яка просила гроші на ліки. Вона сильно кашляла, тому чоловік відвіз її до медзакладу та зателефонував у поліцію.

10-річна дівчинка розповіла інспекторам, що прийшла зі школи додому, але там знайшла свою матір у нетверезому стані. Вона погано почувалася, тому пішла до магазину та аптеки.

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Патрульні викликали на місце працівника ювенальної превенції. Матері дівчинки повідомили про її місцезнаходження її доньки.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці лікарі рятують 4-річного хлопчика, який проковтнув понад 60 пігулок.

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Автор: Людмила Жерновська