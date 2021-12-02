Жінка не визнала свою провину у суді, хоча й відвідала хлопчика у лікарні.

Дитяча розвага у сніжки у Черкаській області закінчилася судом. Відповідачкою у справі була жінка, яка побила школяра, що начебто закидав сніжками її доньку.

Про це йдеться у матеріалах судового рішення.

Що розлютило жінку

Інцидент стався в місті Шпола Черкаської області. За матеріалами слідства, донька відповідачки повернулася зі школи у сльозах та повідомила, що неподалік дому старшокласники закидали її сніжками.

Жінка негайно пішла розбиратися з кривдниками доньки. Вона побачила компанію підлітків 10-13 років, підійшла і запитала, хто з хлопців закидав сніжками її дитину. Однак налякані школярі розбіглися. Залишився лише один школяр. Саме на нього жінка і накинулася і кілька разів вдарила.

Вона завдала дитині ударів кулаками та долонями по обличчю не менше трьох разів. Медики діагностували у хлопчика струс мозку, рану на верхній губі та синяк на переніссі.

Версія школяра

Потерпілий розповів, що того дня він з друзями повертався зі школи. За словами хлопчика, він не закидував сніжками ніяких дівчаток, тому напад розлюченої жінки став для нього несподіванкою.

Школяр зазначив, що не втік разом з друзями, оскільки не був винним. Він вважав, що жінка не поводитиме себе агресивно й не вдасться до фізичної розправи.

Читайте такожЗабила 4-річного сина до смерті: суд у Дніпропетровській області виніс вирок горе-матеріЗа словами потерпілого, жінка його тричі штовхнула, тричі вдарила по вуху та один раз ударила під око. Його товариш розповів, що жінка в момент нападу кричала: "Я за свою дитину вб'ю".

Інший школяр зізнався, що потрапив у дівчинку сніжком, але він запевнив, що це сталося випадково і він відразу ж вибачився перед нею. Втім хлопчик втік, коли побачив розлючену жінку.

Рішення суду

Суд виніс вирок за статтею №125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я). Обвинувачена не визнала свою провину.

Жінка каже, що підліток їй грубо відповідав та намагався відштовхнути. Вона вважає хлопчика винним, адже він був у компанії з кривдниками її дочки.

Обвинувачена повідомила, що лише штовхнула хлопчика, а не била його.Тілесні ушкодження жінка пояснила тим, що дитина послизнулася і впала.

Експертам не вдалося встановити, як саме підліток травмувався, але в суді зійшлися на тому, що між діями жінки та травмами у дитини є причинно-наслідковий зв'язок.

Суд визнав жінку винною. Вона повинна виплатити штраф у розмірі 1700 гривень і ще 7000 гривень в якості моральної та матеріальної компенсації потерпілому.

Суд також врахував те, що жінка провідала потерпілого школяра в лікарні, коли дізналася, що це не він кидав сніжки. Вона принесла йому свої вибачення.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі невідомий грабіжник забрався у приватний будинок, побив 13-річного хлопця і вкрав домашнього кота. Хлопчика "катували": "били каменем і ногами по голові, вимагали показати, де гроші та золото", а злодія поки так і не спіймали.

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Автор: Марта Гичко