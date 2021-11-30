Дитина у важкому стані, за її життя борються медики.

У Кременчуці 4-річний хлопчик потрапив до реанімації. У нього діагностували отруєння ліками. Виявилося, дитина проковтнула понад 60 пігулок. Нині його життя намагаються врятувати медики.

Про це з посиланням на правоохоронні органи міста повідомляє "Кременчуцька газета".

Так, у ніч на 30 листопада у Кременчуці госпіталізували дитину. 4-річний хлопчик потрапив до реанімації з гострим отруєнням. Виявилося, дитина чомусь ковтнула багато таблеток.

Читайте такожУ Сумах 16-річна дівчина наковталася таблеток через сварку з подругоюЗа даними видання, хлопчик проковтнув 64 пігулки. Проте чому це сталося та хто може бути винен - не повідомляється. Відомо, що дитина знаходиться у важкому стані. Нині його намагаються врятувати лікарі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чернігівській області 7-річний хлопчик отруївся таблетками при п'яній матері. На момент інциденту матір дитини перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Дитину госпіталізували у непритомному стані.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко