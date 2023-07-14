З червня пасажиропотік почав зростати: зараз у будні дні кордон перетинає 110-120 тисяч осіб на добу, а у вихідні - 120-140 тисяч осіб.

З початку повномасштабного російського вторгнення незаконно перетнути український кордон намагалися близько 19 тис. осіб. Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу, більшість із них - чоловіки, передає кореспондент УНІАН

За його словами, через літній період пасажиропотік на кордоні значно зріс. Зокрема, наприкінці весни щодоби кордон в обох напрямках перетинали 85-90 тис. осіб. Однак з червня пасажиропотік почав зростати: зараз у будні дні кордон перетинає 110-120 тис. осіб на добу, а у вихідні - 120-140 тис.

Водночас, речник ДПСУ розповів, що в середньому близько 150 осіб щодня, переважно чоловіки від 18 до 60 років, отримують відмову в перетині кордону.

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Незаконні спроби перетину кордону прикордонники фіксують як у пунктах пропуску, де чоловіки намагаються використати підробні документи (найбільше на кордоні з Польщею), так і поза ними (найбільше на кордонах з Румунією та Молдовою).

"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення… було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на "зеленій ділянці" кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб…, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", - повідомив Демченко.

Мобілізація в Україні - дані ДПСУ щодо нелегального перетину кордону

Прикордонники щоденно фіксують випадки, коли чоловіки різними способами намагаються незаконно втекти за кордон.

Зокрема, їх затримують під час спроб переплисти кордон річками чи перейти лісами й горами в обхід пунктів пропуску.

Однак, бувають й кумедні випадки. Так, нещодавно на Одещині затримали 32-річного чоловіка, який одружився на 56-річній жінці з інвалідністю та хотів разом з нею перетнути кордон. "Серце" жінки коштувало нареченому 8000 гривень.

Крім того, також прикордонниками було затримано ухилянта, який переодягнувся у жінку та намагався виїхати з України. 35-річний українець пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном на заробітках. Однак на Великдень вирішив приїхати додому – в Одесу, сподіваючись, що зможе безперешкодно повернутися за кордон, нашвидкуруч "змінивши стать".

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