Чоловік також на початку війни встановив веб-камеру на багатоповерхівці на одному з найбільших проспектів Харкова.

У Харківській області СБУ затримала хакера, який незаконно втручався в систему відеоспостереження однієї з держустанов і "зливав" онлайн-трансляцію панорами міста.

Зловмисником виявився 48-річний харків'янин, який є фахівцем у галузі відеоспостереження й мережевого обладнання, повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Як було встановлено, чоловік особисто монтував цю систему відеоспостереження і зміг налаштувати собі віддалене спостереження і прослуховування службових приміщень.

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Крім того, з самого початку війни він встановив веб-камеру на багатоповерхівці, що розташовується на одному з найбільших проспектів Харкова. Звідти він транслював онлайн-панорами міста на одному з популярних відеострімінгових сервісів на багатомільйонну російську аудиторію.

Наразі встановлюється, чи співпрацював харків'янин зі спецслужбами РФ. Зокрема, чи передавав він інформацію про переміщення української військової техніки або займався коригуванням ворожого вогню.

"За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчинене під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років", - додали у прес-службі.

Затримка прихильників Росії: останні новини

22 листопада повідомлялося, що СБУ викрила двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині на співпраці з російськими окупантами.

Також правоохоронці встановили жінку, яка вела стрім під час здійснення ракетних ударів по Львівщині.

25 листопада в Києві затримали агента ФСБ Росії, який прибув з Криму для підготовки диверсій.

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