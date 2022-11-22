Колаборанти керували рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами та допомагали вивозити українське зерно.

Служба безпеки України викрила двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині на співпраці з російськими окупантами.

Як повідомляє пресс-служба СБУ, під час окупації чоловіки керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який російські загарбники вивозили українське зерно. Крім цього, колаборанти керували рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти українських захисників на сході України.

За даними слідства, чоловіки раніше були посадовцями місцевого підрозділу Укрзалізниці. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони перейшли на бік окупантів. Пізніше зловмисники приєдналися до лав окупаційної адміністрації. Одного з них окупанти призначили керівником "службы эксплуатации железных дорог" Куп’янська. Іншого – його заступником.

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Як зазначає СБУ, на цих "посадах" колаборанти допомагали росіянам підтримувати залізничне сполучення з РФ і слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

Після звільнення Купʼянська співробітники СБУ затримали одного з колаборантів. Інший зрадник на початку деокупації втік до Росії. Нині вирішується питання щодо оголошення колаборанта у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Затримання колаборантів в Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України правоохоронці затримують колаборантів, які співпрацювали чи співпрацюють з російськими окупантами.

Так, Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за приєднання регіону до РФ. Затриманий був представником "виборчої комісії", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру Херсонщини.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція затримали депутата Херсонського осередку забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", який співпрацював з окупантами.

Крім того, під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ Росії, у яких містилася інформація про агентів-колаборантів.

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