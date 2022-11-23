Під час останніх атак по Львівщині одна з користувачок "TikTok" запостила відео, на якому радіє обстрілам РФ по українській інфраструктурі.

Служба безпеки України встановила жінку, яка вела стрім під час здійснення ракетних ударів по Львівщині.

Про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.

Зазначається, що під час останніх атак по Львівщині одна з користувачок TikTok запостила відео на якому радіє обстрілам, які здійснює РФ по українській інфраструктурі.

Відео дня

"Оперативники СБУ встановили проросійську шанувальницю та після її повернення до Львова завітали в гості", - йдеться у повідомленні.

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Зокрема, на Львівщині російські ракети влучили у три об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

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