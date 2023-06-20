Наразі зраднику повідомили про підозру. Він переховується.

Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Як повідомили в СБУ, зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків. Чоловік запропонував рашисту свою допомогу у війні проти України.

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"Встановлено, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ. Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24. За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора", - зазначає СБУ.

Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і "в темну" розпитував у них "потрібну" інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

СБУ інформує, що наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Затримання зрадників України

Днями СБУ повідомила, що в лавах Збройних сил України виявили російського "крота", який хотів "злити" російським окупантам напрямки українського контрнаступу. Наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.Також зрадник планував передати ворогові інформацію про маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію фронту.

Також СБУ затримала зрадника, який допомагав РФ планувати повітряну атаку на Вінницю, намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Вчора Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного агента Головного управління генштабу ЗС РФ, ним виявився працівник місцевої станції "Укрзалізниці". Він збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

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