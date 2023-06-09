На ранок в області рівень води тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні - 5,35 метра.

Наразі у Херсоні спостерігається тенденція до зменшення рівня затоплення. За даними місцевої влади, за ніч рівень води знизився на 20 сантиметрів.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, на ранок на правобережжі області рівень води тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні - 5,35 метра.

"Спостерігаємо тенденцію на зменшення рівня затоплення… Вже бачимо, що за ніч на 20 сантиметрів вода впала. Попередньо, станом на сьогоднішній ранок затоплено 3 тис. 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини", - розповів Прокудін.

За його словами, станом на ранок евакуювали 2 тис. 352 людини та близько 550 тварин.

Голова ОВА наголосив, що люди із зони підтоплення мають звідти виїжджати, бо "перечекати - не варіант".

Він підкреслив, що після евакуації людей забезпечують усім необхідним.

Прокудін додав, що усі служби працюють цілодобово, однак єдине, чого не вистачає наразі, це часу. Відтак, в ОВА створили кол-центр за номером 0 800 101 102.

Ситуація в Херсоні

Місцева влада закликала волонтерів тимчасово утриматися від візитів до Херсона через погіршення безпекової ситуації в області та активізацію російських обстрілів.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, наразі достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із територій, затоплених внаслідок підриву дамби Каховської ТЕС.

Як відомо, вчора, 8 червня, російські терористи прицільно обстрілювали місця, де триває евакуація людей. В результаті обстрілів було поранено цивільних, рятувальників та правоохоронців.

Загалом протягом доби внаслідок російської агресії на Херсонщині було вбито двох та поранено 17 цивільних.

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