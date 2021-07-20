У Києві мусульмани прийшли до головної мечеті у свято Курбан-Байрам.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Свято Курбан-Байрам, або день жертвоприношення сьогодні святкують мільйони мусульман по всьому світу. На вранішню молитву віряни прийшли й до головної мечеті Києва "Ар-Рахма".
"Тут панує атмосфера великого родинного свята, тому що багато мусульман прийшли до головної мечеті… За підрахунками, близько чотирьох тисяч осіб", - розповіла кореспондентка з місця події.
Після молитви віряни перемістилися у двір мечеті, де почалися частування. По обіді там розпочнеться роздача плову з м'ясом, ну а гуляння триватимуть впродовж всього дня.
Читайте такожКурбан Байрам 2021 сьогодні: правила проведення свята, привітання та листівки
Курбан-Байрам в Україні
Курбан Байрам - одна з двох головних подій в році для мусульман і відзначається вона через 70 днів після свята "Ураза Байрам" - другого великого свята і дня закінчення посту у священний місяць Рамадан.
Свято засноване на честь закінчення паломництва мусульман до Мекки - хаджу. Вважається, що хоч раз в житті, але кожен мусульманин повинен зробити хадж.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram