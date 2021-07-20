За приблизними підрахунками, до головної мечеті Києва "Ар-Рахма" прийшло близько чотирьох тисяч вірян.

У Києві мусульмани прийшли до головної мечеті у свято Курбан-Байрам.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Свято Курбан-Байрам, або день жертвоприношення сьогодні святкують мільйони мусульман по всьому світу. На вранішню молитву віряни прийшли й до головної мечеті Києва "Ар-Рахма".

"Тут панує атмосфера великого родинного свята, тому що багато мусульман прийшли до головної мечеті… За підрахунками, близько чотирьох тисяч осіб", - розповіла кореспондентка з місця події.

Після молитви віряни перемістилися у двір мечеті, де почалися частування. По обіді там розпочнеться роздача плову з м'ясом, ну а гуляння триватимуть впродовж всього дня.

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Курбан Байрам - одна з двох головних подій в році для мусульман і відзначається вона через 70 днів після свята "Ураза Байрам" - другого великого свята і дня закінчення посту у священний місяць Рамадан.

Свято засноване на честь закінчення паломництва мусульман до Мекки - хаджу. Вважається, що хоч раз в житті, але кожен мусульманин повинен зробити хадж.

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Автор: Денис Прядко