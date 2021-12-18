Цього року ялинку прикрашатимуть 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

У Києві на Софійській площі відбулась урочиста церемонія запалення вогнів на головній ялинці країни.

Присутній на церемонії мер міста Віталій Кличко висловив надію, що в цьому році вона увійде до трійки найкращих ялинок Європи, адже "ми багато для цього зробили".

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, цього року ялинку прикрашатимуть 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

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Також біля ялинки висотою 31 м облаштують найбільший в Європі вертеп. Традиційно відвідувачів очікуватимуть фотозони, дитячі забавки, майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю.

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Автор: Катерина Гірник