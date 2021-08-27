Юристи радять в таких випадках звертатися у різноманітні інстанції та готуватися до суду.

В одній з новобудов Києва між сусідами розгорілася неабияка суперечка через перепланування однієї з квартир, яка з однієї п'ятикімнатної "розмножилася" одразу на сім маленьких.

Про це повідомляє ТСН.

Скандал почався з того, що жителя однієї з новобудов в Подільському районі почали топити сусіди зверху — жителі дворівневої п'ятикімнатної квартири на 130 "квадратів".

Але коли він піднявся на поверх, то виявив, що звернутися йому немає до кого — замість 188 квартири його зустрічали аж сім інших — від 188а до 188е.

Власник розвів санвузли і зробив сім смарт-квартир. Хоча за законодавством переносити мокрі зони (як і втручатися в опорні конструкції) не можна — іншими словами, туалети мають бути під туалетами, а ванни під ваннами.

Однак головуючу ОСББ робітники, які займаються ремонтом, всередину не пускають. До того ж виявилося, що власником квартири записане товариство з обмеженою відповідальністю.

Читайте такожПредставилися сусідами: у Києві зухвало обікрали квартиру серед білого дняУ такому випадку юристи радять звертатися до Департаменту будівельного контролю, до районної та міської влади, аби готуватися до суду.

Власник навіть почав продавати "подрібнені" квартири — за 26 м. кв. однієї з них просить 57 тис. доларів. Але після оприлюднення того, що сталося, оголошення про продаж зникло.

Тим часом в іншому районі сусіди шість років воюють з чоловіком, який перетворив власну квартиру на сміттєзвалище.

Автор: Станислав Кожемякин