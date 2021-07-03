Сміттєва епопея в будинку в спальному районі столиці триває шість років.

Житель одного з київських спальних районів перетворив власну квартиру на сміттєзвалище. Сусіди ведуть боротьбу з ним протягом шести років.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Від наслідків такого сусідства страждає весь під'їзд. Люди розповідають, що їхній сусід у квартирі не живе, але приносить туди сміття протягом останніх років. Сусіди бояться не лише за власне здоров'я, а й життя - чоловік зловживає алкоголем.

63-річний Юрій розповідає, що втратив роботу кілька років тому, а сміття почав збирати через важке становище. Обіцяє все прибрати, але віри в це у сусідів немає. Дочка чоловіка, яка проживає в сусідній Бучі, телефоном зізнається, що вплинути на батька не може. Заявляє про готовність сплатити половину від вартості вивезення сміття. Другу половину, за її словами, мають сплатити сусіди.

У подібних ситуаціях юристи радять скаржитися в поліцію. Тоді є шанс, що власника житла змусять прибрати сміття відповідним приписом, або зроблять це за нього без його дозволу.

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Цього разу під наглядом дільничного Юрій виніс пакунки зі сміттям. Втім, сусіди не вірять, що на цьому історія закінчиться.

Експерти кажуть, що домогтися експертизи і, в разі необхідності, примусового лікування можна тільки через суд. Якщо таку людину не лікувати - хвороба прогресуватиме.

"Людина у якої є обсесивно-компульсивний розлад, вона адекватна, вона розуміє, що вона робить. Просто в силу хворобливої нав'язливості, вона, припустимо, в процесі загострення свого стану не може цю ситуацію контролювати", - говорить експерт.

Подробиці дізнавайтеся з сюжету:

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Автор: Юрій Годован