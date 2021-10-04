Гомофоби спробували обвалити рейтинги популярних столичних закладів за громадянську позицію.

Десятки київських закладів стали жертвами так званого "фестивалю кібербулінгу", оголошеного організацією Solaris - їм занизили оцінку в Google Maps за підтримку ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє "Новое время".

"Так і не дочекавшись, поки хтось це зробить, офіційно відкриваю фестиваль кібербулінгу ЛГБТ-френдлі. На жаль, ці товариші вирішили пограти в якусь "сегрегацію", відокремивши гомоекстремістів від звичайних людей", - йдеться в заяві Solaris.

Організатори надали список з 21 ЛГБТ-дружнього закладу Києва і закликали занижувати їм оцінки в додатку Google Maps.Список повторював аналогічний, який раніше цього року опублікувала ЛГТБ-організація KyivPride.

Читайте такожДепутат-неонацист з Хмельниччини попався на хейті ЛГБТ і звинуваченнях євреїв у ГолодоморіУ переліку можна знайти популярний простір "Кураж", галерею" Хлібзавод", турагентство "Поїхали з нами", а також чимало закладів, наприклад, Pure & Naive, Honey, Hum:hum, PR Bar, "Буланжері" та інші.

Крім "одиниць", підписники Solaris також залишили закладам багато зневажливих коментарів: "мракобісся", "бридко навіть проходити поруч", а деякі відкрито зізнавалися, що ставлять низьку оцінку за підтримку секс-меншин.

Деякі заклади на своїх сторінках у соцмережах вже відповіли хейтерам, запевнивши їх у тому, що нікого не виділяють і є відкритими для всіх людей "без сексизму, расизму, гомофобії та іншої дискримінації".

У KyivPride вже закликали підтримати постраждалі заклади і ставити їм високі оцінки в Google Maps, що і сталося - після "одиниць" в рейтингу закладів з'явилися і десятки "п'ятірок".

Як вже повідомляв УНІАН, у серпні в Одесі напали на волонтера фестивалю квір-культури "Одеса Прайд", на якому була райдужна бандана.

Автор: Станіслав Кожемякін