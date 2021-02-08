У Києві приспустили найбільший прапор України / фото УНІАН
Головний прапор України, що розташований на столичному Печерську, приспустили через негоду і сильний снігопад.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
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За прогнозом синоптиків, у Києві кілька днів триватимуть снігопади, підсилені вітром до 12 м/с.
Тому було прийнято рішення, тимчасово приспустити прапор, щоб вберегти полотнище від пошкоджень.
У КМДА додали, що полотнище приспустили на 10 метрів, чого достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень.
Найбільший прапор України
- 22 серпня 2020 року Київський міський голова Віталій Кличко на печерських пагорбах відкрив меморіал, де був піднятий найбільший державний прапор України.
- Висота флагштока – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.
- Проект зі встановлення флагштока та прапора реалізований київською владою за кошти меценатів.
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