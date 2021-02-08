Полотнище приспустили на 10 метрів.

Головний прапор України, що розташований на столичному Печерську, приспустили через негоду і сильний снігопад.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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За прогнозом синоптиків, у Києві кілька днів триватимуть снігопади, підсилені вітром до 12 м/с.

Тому було прийнято рішення, тимчасово приспустити прапор, щоб вберегти полотнище від пошкоджень.

У КМДА додали, що полотнище приспустили на 10 метрів, чого достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень.

Найбільший прапор України

22 серпня 2020 року Київський міський голова Віталій Кличко на печерських пагорбах відкрив меморіал, де був піднятий найбільший державний прапор України.

Висота флагштока – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.

Проект зі встановлення флагштока та прапора реалізований київською владою за кошти меценатів.

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Автор: Інна Андаліцька