У Києві приспустили найбільший прапор України / фото УНІАН

Головний прапор України, що розташований на столичному Печерську, приспустили через негоду і сильний снігопад.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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За прогнозом синоптиків, у Києві кілька днів триватимуть снігопади, підсилені вітром до 12 м/с.

Тому було прийнято рішення, тимчасово приспустити прапор, щоб вберегти полотнище від пошкоджень.

У КМДА додали, що полотнище приспустили на 10 метрів, чого достатньо, щоб уберегти його від пошкоджень.

Найбільший прапор України

  • 22 серпня 2020 року Київський міський голова Віталій Кличко на печерських пагорбах відкрив меморіал, де був піднятий найбільший державний прапор України.
  • Висота флагштока – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.
  • Проект зі встановлення флагштока та прапора реалізований київською владою за кошти меценатів.

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Автор: Інна Андаліцька