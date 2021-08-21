Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.

Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ з евакуйованими громадянами на борту вилетів з Афганістану.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан). Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що літак перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади радикального руху "Талібан".

Евакуація українців з Афганістану

Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі перебуває ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. При цьому українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

18 серпня військово-транспортний літак Збройних сил України вилетів з Києва для евакуації українських громадян, однак не зміг приземлитися в Кабулі.

Автор: Артем Орел