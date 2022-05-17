Попрощатися з політиком прийшла значна кількість людей.

У Києві відбувається церемонія прощання з президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія проходить в Українському домі.

Попрощатися з політиком прийшли, зокрема, мер Києва Віталій Кличко, голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов, міністр оборони Олексій Резніков, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз.

Крім того, на церемонію прощання прийшли другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Також серед тих, хто прийшов попрощатися з видатним політиком помітили Ірену Кільчицьку, Ганну Герман та Дмитра Гордона

Люди стоять у довгій черзі, яка простягається на сходи перед Українським домом, щоб попрощатися з Кравчуком.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший президент сучасної України Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня о 17:00 за київським часом. За даними джерел ЗМІ, першого президента незалежної української держави "вбили події" (війна з РФ - УНІАН).

Пізніше смерть Кравчука підтвердила народний депутат Ірина Геращенко, але не розкрила подробиці.

Кравчук 10 січня цього року відзначив своє 88-річчя.

За словами художника Сергія Пояркова, першому президенту України наприкінці червня зробили операцію в Київському центрі серця, і після цього він знаходився на реабілітації у Німеччині.

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