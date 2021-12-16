Користувачі мережі були спантеличені.

На прибудинковій території по вулиці Мала Житомирська в Києві асфальтне покриття провалилось у підвал, розміщення якого спантеличило користувачів мережі.

Фото з місця події у Facebook опублікував столичний археолог Тимур Бобровський.

Як видно на відзнятих кадрах, діра в асфальті утворилась просто-таки над старим приміщенням.

Читайте такожУ аеропорту "Львів" через густий туман скасовують та затримують рейсиІсторик припустив, що цей підвал був збудований не за часів Радянського Союзу, проте попросив порад у колег в коментарях. Ті, своєю чергою, підтвердили підозри Бобровського.

Як додав автор допису, імовірно, підвал належить садибі початку ХІХ століття, що є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Як писав УНІАН, в листопаді у столиці знесли частину садиби-пам’ятки на Андріївському узвозі, 10. Це відбулося під час реставрації будівлі.

Крім того, у серпні ніч забудовник демонтував будинок Барбана – одноповерховий цегляний маєток на вул. Обсерваторній, 6, у Києві, зведений у 1900-1905 роках. У зв’язку з цим Рада національної безпеки та оборони України ухвалила ряд рішень.

У квітні в Шевченківському районі міста Києва, по вулиці Симона Петлюри, відбулося самовільне знесення історичної будівлі, а саме – будинку Уткіна.

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Автор: Віолетта Орлова