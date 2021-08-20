Зокрема, садибу Барбана треба відновити, а факт руйнування - розслідувати.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила ряд рішень у зв'язку з руйнуванням будинку Барбана у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров сказав під час брифінгу.

Він пояснив, чому сьогодні на засідання Ради національної безпеки і оборони запросили голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличко.

"Одне з питань терміново постало перед Радою національної безпеки і оборони - це те, що у нас архітектурна історична спадщина Києва розчиняється на очах, розчиняється у "стєкляшках", в хмарочосах. Деякі пам'ятки архітектури, не важливо - з охоронним статусом, без охоронного статусу, кияни встигають відбити або зупинити руйнування на півдорозі, як от цієї ночі на Обсерваторній - ні (демонтаж будинку Барбана)", - сказав Никифоров.

Читайте такожУ Києві знесли частину садиби-пам’ятки на Андріївському узвозіПрес-секретар заявив, що з огляду на те, що сталося із садибою Барбана, РНБО ухвалило кілька рішень.

"По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана, якщо там є якийсь кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам'ятку. Це рішення Нацбезпеки і оборони, які стосуються різних рівнів, і поліції, і Київської міської державної адміністрації, і уряду, у місцевих влад по інших регіонах України. Я не буду це уточнювати", - заявив Никифоров.

Він зазначив, що було вирішено "підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України".

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 серпня забудовник демонтував будинок Барбана – одноповерховий цегляний маєток на вул. Обсерваторній, 6, у Києві, зведений у 1900-1905 роках.

У квітні 2019 року товариству "Агентство столичних повідомлень" було надано дозвіл на будівництво ЖК за вказаною адресою. Важка будівельна техніка з’явилась тут навесні 2021 року без дозволів на підготовчі та будівельні роботи.

Автор: Віталій Саєнко