У Києві знесли частину садиби-пам’ятки на Андріївському узвозі, 10. Це відбулося під час реставрації будівлі.
Про це йдеться у повідомленні заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрія Тація у Facebook.
За словами чиновника, демонтаж здійснений під час реставрації пам’ятки.
Він розповів, що проект реставрації садиби-пам’ятки було реалізовано з максимальним збереженням зовнішнього вигляду будівлі, а частину споруди було знесено у зв’язку з її непридатністю для подальшого використання.
"Частину об’єкту були вимушені демонтувати, адже, згідно з висновком Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, споруда була непридатна до експлуатації. Натомість зберігся фасад, який привели до ладу під час реставрації", - прокоментував Тацій.
Читайте такожЧиновники починають здавати перші іспити з української мови"Цей об’єкт є пам’яткою місцевого значення, а отже його знесення чи реконструкція не допускаються. Тож власник нерухомості отримав містобудівні умови та обмеження на реставрацію, погодив проект у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА", - зазначив Тацій.
Він нагадав, що будинок був споруджений на початку ХІХ століття як садиба для проживання. За словами Тація, виконаний у стилі класицизму будинок являє собою зразок тогочасної рядової забудови.
У 90-х роках минулого століття будинок використовували під швейну майстерню, а у 2000-х тут працювало кафе.
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