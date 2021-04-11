Будинком кінця 19 століття володів купець 2-ої гільдії Іван Якович Уткін, що займався продажем олійних фарб.

У Шевченківському районі міста Києва, по вулиці Симона Петлюри, відбулося самовільне знесення історичної будівлі, а саме – будинку Уткіна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

У зв'язку з цим Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації.

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

В межах кримінального провадження проведено огляд місця події, допитано в якості свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій.

Нагадаємо, будинком кінця 19 століття володів купець 2-ої гільдії Іван Якович Уткін, що займався продажем олійних фарб.

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Автор: Денис Прядко