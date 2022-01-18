Демонтують і ярмаркові будиночки з ковзанкою та каруселлю.

У понеділок, 17 січня, почався демонтаж святкових декорацій на Софійській площі.

Десятикілометрову гірлянду у формі купола з головної ялинки країни вже зняли, тепер знімають прикраси.

Очікувано, цей процес займе кілька діб - самих лише кульок червоно-золотих кольорів на 31-метрову ялинці висіло 20 тисяч.

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Також комунальники працюють над демонтажем іншого новорічного декору - ярмаркових будиночків, ковзанки, каруселі тощо.

Нагадаємо, головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце.

В столиці порахували, скільки гостей завітали до головної ялинки України цьогоріч.