Святкова локація вже не перший рік входить до числа найкрасивіших у Європі.

Понад 4 млн киян та гостей столиці відвідали новорічну локацію на Софійській площі, яка працювала з 18 грудня по 16 січня.

Про це повідомив голова постійної комісії міськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторію Муху.

Вона нагадала, що цьогоріч новорічне дерево, висотою 31 метр, прикрашали 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів та яскрава гірлянда, довжиною 10 кілометрів, яку було розміщено у вигляді великого купола. Водночас біля ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

"Головна ялинка Києва є дійсно зимовим магнітом столиці. Святкова локація вже не перший рік входить до числа найкрасивіших у Європі... Міська влада в партнерстві з представниками бізнесу організувала унікальну новорічно-різдвяну локацію, яку відвідало понад чотири мільйони киян та гостей міста з усього світу", – зазначила Муха.

За її словами, міська влада працює над підвищенням туристичної привабливості Києва, стандартів гостинності та створенням комфортних умов для перебування туристів.

Нагадаємо, 17 січня у столиці розпочали демонтаж святкових містечок.

Головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце.

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