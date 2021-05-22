Білоруський активіст Маркелов мав намір перекинути через паркан посольства Білорусі в Києві кілька мішків з гноєм.

Білоруський активіст Петро Маркелов, який проживає в Україні кілька місяців, був затриманий під час одиночної акції протесту біля білоруського посольства у Києві.

Маркелов мав намір перекинути через паркан посольства кілька мішків з гноєм, передає Українська правда. Під час затримання активіст завив, що своїми діями він хоче привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті політв'язня у білоруській тюрмі. Він наголосив, що його акція - проти посольства та білоруської влади, а не проти України.

Співробітники Національної гвардії України жорстоко затримали активіста, повалили його на землю та надягли кайданки.

Читайте такожПід час візиту Блінкена біля Кабміну затримали лідера Руху SaveФОП (відео)Один з силовиків неодноразово кричав Маркелову, що його депортують за порушення громадського порядку. При чому робив він це російською мовою.

"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!", - кричав один з силовиків.

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Автор: Ірина Погоріла