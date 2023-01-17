Оголошення розвісили представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У під'їздах деяких житлових будинків Києва з'явилися оголошення, в яких надруковано закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату. Тож у КМВА пояснили, що це означає.

У Київській міській військовій адміністрації у коментарі ТСН заявили, що оголошення на під'їздах будинків - це інформування населення про те, що мобілізація триває.

Крім того, такі оголошення - нагадування для тих, хто отримав повістки, з'явитися до військкоматів. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) на виконання указів президента, що стосуються воєнного стану та мобілізації, мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи.

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"Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства", – розповіли у КМВА.

Мобілізація в Україні у 2023 році

У 2023 році в Україні затвердили нові правила військового обліку. Серед змін:

на військовий облік почнуть брати із 16 років (раніше було з 17);

військовозобов'язані можуть передавати дані військкоматам через "Дію";

приймати військовозобов'язаного на роботу чи навчання зможуть лише після надання військового квитка або після постановки на військовий облік;

центри зайнятості передаватимуть військкоматам інформацію про безробітних військовозобов'язаних;

співробітники військкоматів за наявності дозволів зможуть робити побудинковий обхід;

дипломатичні відомства сприятимуть поверненню в Україну військовозобов'язаних, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року.

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