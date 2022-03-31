Серед новонароджених - 25 двієнь.

У Києві за час війни з російськими окупантами народилося майже тисяча дітей.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У столицю повертаються городяни, життя триває. За 35 днів війни з російськими окупантами в столиці народилося 987 дітей: 534 хлопчика і 453 дівчинки. Серед новонароджених 25 двійнят", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в Києві медична система працює в режимі воєнного часу - медичні установи надають допомогу всім, хто її потребує, виконуються планові операції.

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