Місяць тому у Києві 53-річну жінку паралізувало на третій день після щеплення препаратом CoviShield, її госпіталізували. Спеціальна комісія з'ясовує, чи є зв'язок між щепленням і паралічем.
Читайте такожНАН: Україна вже пройшла пік смертності від COVID-19Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Пані Ольга майже місяць прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває. Жінка щепилася препаратом CoviShield. На другий день піднялася температура. На третій її паралізувало», – говориться у сюжеті.
Лікарі діагностували жінці мієліт – запалення спинного мозку. Відомо, що це захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекцію не знайшли.
Завідувач відділом нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко не виключає зв’язок з вакцинацією, але на за умови, що «були виключені інші інфекційні агенти».
Зазначається, що у світі зафіксовано не більше сотні подібних випадків на мільйони щеплених. Науковці не дають остаточної відповіді, чи може вакцина спричинити параліч.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Рекорди" вакцинації проти COVID-19 в Україні вражають: лише 9 осіб отримали дві дози
- З 28 квітня в Україні працюватимуть понад 2 тисячі пунктів щеплення від COVID-19 - МОЗ
- Лікар назвав "катастрофою" створення пунктів вакцинації в лікарнях
- Київ отримав понад 35 тисяч доз вакцини AstraZeneca, призначених для осіб 65+
- У травні Україна отримає майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer - Степанов
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram