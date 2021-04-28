Киянка майже місяць прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває.

Місяць тому у Києві 53-річну жінку паралізувало на третій день після щеплення препаратом CoviShield, її госпіталізували. Спеціальна комісія з'ясовує, чи є зв'язок між щепленням і паралічем.

Читайте такожНАН: Україна вже пройшла пік смертності від COVID-19Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Пані Ольга майже місяць прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває. Жінка щепилася препаратом CoviShield. На другий день піднялася температура. На третій її паралізувало», – говориться у сюжеті.

Лікарі діагностували жінці мієліт – запалення спинного мозку. Відомо, що це захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекцію не знайшли.

Завідувач відділом нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко не виключає зв’язок з вакцинацією, але на за умови, що «були виключені інші інфекційні агенти».

Зазначається, що у світі зафіксовано не більше сотні подібних випадків на мільйони щеплених. Науковці не дають остаточної відповіді, чи може вакцина спричинити параліч.

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Автор: Катерина Шварц