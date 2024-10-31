У чергах здебільшого стоять особи, які хочуть отримати відстрочку, або мають бронювання, поділилися у ТЦК та СП.

У Києві кількість добровольців, які б хотіли служити в лавах ЗСУ, зменшилася, порівняно з 2022-2023 роками.

Про це заявив помічник начальника Київського міського ТЦК та СП з правової роботи Тарас Титаренко в ефірі "Київ24".

"На даний момент кількість добровольців, які мають бажання вступити до лав Збройних сил України та Сил оборони України, зменшилась, порівняно з 2022 та 2023 роками", - сказав він.

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Титаренко також розповів, хто стоїть у чергах до ТЦК та СП:

"У більшості черг до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - особи, які хочуть отримати відстрочку, або мають бронювання і для цього здійснюють оформлення необхідних документів".

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Україна посилює мобілізаційні зусилля, проводячи рейди у людних локаціях, як-от концертні зали, елітні магазини у Києві та популярні кафе в Одесі.

The Wall Street Journal писало, що такий підхід свідчить про зростаючі труднощі у наборі нових солдатів для компенсації втрат на фронті, де війна триває майже три роки. У суспільстві зростає напруга через те, що деякі впливові особи уникають призову. Нещодавно це змусило генпрокурора Андрія Костіна піти у відставку.

За даними видання, на сході, де українські сили вже значно ослаблені, росіяни активно використовують свою чисельну перевагу. В умовах внутрішніх викликів президент Зеленський намагається отримати більше зброї та підтримки від США. Однак, головна проблема всередині країни залишається у нестачі людського ресурсу. Більшість охочих до служби вже на фронті, і зараз стає все важче залучати нових.

Також відомо, що в Україні планують мобілізувати додатково 160 тисяч громадян. Так, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко заявив, що загалом до складу Сил оборони України вже було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.

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