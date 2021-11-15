У столиці діти стали частіше хворіти коронавірусом, ніж у попередні хвилі.

Київські школярі ще тиждень будуть вчитися дистанційно. Діти повернуться до шкіл після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.

Про це повідомили в прес-службі КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, рівень захворюваності учнів був на рівні близько 100 на день. При цьому він вказав, що в попередні хвилі діти не так часто хворіли в складній формі.

Чиновник заявив, що добова захворюваність серед школярів стала знижуватися, що говорить про правильність дій. У КМДА спостерігатимуть за динамікою й як тільки статистика покращиться, так учні молодшої школи відразу повернуться за парти.

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В Україні за минулу добу виявили 10 802 нових випадки коронавірусу. Серед них 764 дитини та 132 медичних працівників. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11 219 - одужали. Госпіталізували 2 798 осіб з підозрою або підтвердженою підозрою-19.

Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (987), Одеській (901) і Миколаївській (844) областях.

З початку пандемії виявили 3 228 441 випадок COVID-19. З них 77 147 осіб померли від ускладнень захворювання, а 2 642 459 - одужали.

Коронавірус в Києві

У Києві за минулу добу виявили 449 хворих-19, 34 людини померли. Зокрема, за минулу добу захворіли 261 жінка, 163 чоловіки, а також 25 дітей.

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих коронавірусною хворобою та 238 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмонії.

Всього за період пандемії в Києві зареєстровано 6 тис. 908 летальних випадків від COVID-19. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 279 тис. Подолали хворобу-239 тис.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За минулу добу зробили понад 97 тисяч щеплень проти коронавірусу, що майже на 50 тисяч менше, ніж днем раніше. Зокрема, одну дозу вакцини отримали 41 083 особи, повністю імунізовані - 56 290 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини. З яких отримали одну дозу - 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози-8 722 235 осіб. У загальній кількості в країні вже проведено 20 950 877 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова