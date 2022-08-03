Головна увага в цьому році буде приділятися безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

У Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей навчання в очному режимі з 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Відповідно до попередніх даних опитування батьків школярів, яке зараз триває у закладах освіти, 70% батьків обирають для дітей очну форму навчання з 1 вересня. 20% школярів станом на 1 вересня перебуватимуть за кордоном. Ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість обрати навчання онлайн або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі", - поінформували там.

Головна увага в цьому році буде приділятися безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

"Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи. 70% закладів освіти мають укриття, які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог. Але навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Тобто школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання", - сказано у повідомленні.

У КМДА запевнили, що ті заклади освіти, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо термінів нового навчального року 2022-2023 років.