Кримчанці не сподобалося, що чоловік вірить кремлівській пропаганді.

Мешканка Криму побила свого чоловіка сковорідкою, а коли він "відключився", засунула його голову у відро для сміття. Сварка спалахнула через те, що чоловік підтримує війну в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Олег із Севастополя познайомився зі Світланою три роки тому. Через якийсь час вони одружилися. Розлад почався 24 лютого, коли Росія відкрито напала на Україну, і чоловік підтримав війну.

Розлючена жінка побила чоловіка. Потім вона садовою лопатою зрубала всі прапори з Z і V в будинку і у дворі. Після кримчанка облила машину чоловіка бензином і стерла всі "патріотичні" наклейки.

Коли чоловік прийшов до тями, він написав на дружину заяву в поліцію, і пообіцяв купити нові стікери.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Росіянин "попросив вжити заходів до своєї дружини", яка висловлює" антиросійські настрої "у зв'язку з війною і" налаштовує проти уряду " їх спільну дитину.

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