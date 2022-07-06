На пляжах окупованого півострова майже немає людей.

Кримчани скаржаться на те, що через війну в Україні, на окупованому півострові майже немає туристів. Місцеві мешканці переживають, якою буде зима без зароблених на відпочивальниках коштів.

Кримчани у Twitter критикують Росію за те, що вона не передбачила проблеми, які виникли через війну.

"5 липня! Людей немає! Ну що, наїлися дешевих херсонських овочів? Що взимку будемо їсти?" - Обурюється один з кримчан у соцмережі.

В коментарях нагадали, що Крим живе коштами, які були зароблені у літній сезон. Однак, поки йде війна, на півострів не приїжджатимуть ні українці, ні росіяни, чия влада окупувала українські території.

Водночас українці, які колись відпочивали в Криму, нагадали кримчанам, що до 2014 року місце біля моря потрібно було займати о 5 ранку. Після окупації колись туристичні райони стали пустіти та зникати через те, що за ними не доглядають.

У мережу потрапило відео з курортного селища міського типу Гурзуф, яке колись було відоме своїми пляжами.

Нагадаємо, дещо раніше астролог назвав терміни, коли Росія поверне Крим Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: