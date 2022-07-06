Кримчани скаржаться на те, що через війну в Україні, на окупованому півострові майже немає туристів. Місцеві мешканці переживають, якою буде зима без зароблених на відпочивальниках коштів.
Кримчани у Twitter критикують Росію за те, що вона не передбачила проблеми, які виникли через війну.
"5 липня! Людей немає! Ну що, наїлися дешевих херсонських овочів? Що взимку будемо їсти?" - Обурюється один з кримчан у соцмережі.
В коментарях нагадали, що Крим живе коштами, які були зароблені у літній сезон. Однак, поки йде війна, на півострів не приїжджатимуть ні українці, ні росіяни, чия влада окупувала українські території.
Водночас українці, які колись відпочивали в Криму, нагадали кримчанам, що до 2014 року місце біля моря потрібно було займати о 5 ранку. Після окупації колись туристичні райони стали пустіти та зникати через те, що за ними не доглядають.
У мережу потрапило відео з курортного селища міського типу Гурзуф, яке колись було відоме своїми пляжами.
Нагадаємо, дещо раніше астролог назвав терміни, коли Росія поверне Крим Україні.